Таллин, 24 августа, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не имела никакого представления о бизнесе своего супруга Арво Халлика в России. Она заявила об этом 24 августа на пресс-конференции.

IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press

«Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании», — сказала она.

Глава правительства отметила, что до начала нынешней недели она знала только это, и уточнила, что муж заверил её в том, что прекратил предпринимательскую деятельность в России, а в данный момент услуга оказывается только одной эстонской компании, прекращающей деятельность на российской территории.

«По словам мужа, у них в компании действует внутренний порядок, по которому в России нельзя даже заправляться, чтобы не оставлять там деньги», — добавила Каллас.

Эстонский портал государственного телерадиовещания ERR 23 августа сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, доля в которой принадлежит Халлику, продолжает доставлять грузы на территорию Россию. Эти сообщения вызвали в республике большой резонанс.

После этого президент Эстонии Алар Карис заявил, что Каллас необходимо разъяснить общественности ситуацию с бизнесом мужа. Также некоторые эстонские политики уже резко раскритиковали главу правительства в связи с этим.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа в ООН заявили, что ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии является противоречащим международным договорам по правам человека. Во Всемирной организации также высказали особую озабоченность о том, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, составляющего значительную долю населения прибалтийской республики. В ООН добавили, что фактически русский язык в Эстонии оказался упраздён.