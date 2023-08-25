Таллин, 25 августа, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик заявил 25 августа о продаже своих акций компании Stark Logistics, ведущей бизнес с Россией. Как сообщал портал гостелерадиовещания ERR, компания частично принадлежит Халлику, и до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию.

Это вызвало резонанс в Эстонии, оппозиция потребовала от премьера уйти в отставку. Сам Халлик отметил, что работа Stark Logistics вызвала вопросы, которые в любом случае повлияют на его супругу.

«Поэтому я договорился с другими акционерами, что продам свои акции обратно Stark Logistics и выйду из правления компании, расторгну трудовой договор финансового менеджера, откажусь от любых других ролей и обязанностей», — заявил Халлик.

Он извинился за сложившуюся ситуацию и за ущерб, который она причинила Каллас.

Ранее премьер Эстонии заявила, что не знала о бизнесе мужа в России. Как она сказала на пресс-конференции, муж заверил её, что прекратил предпринимательскую деятельность в РФ, а услуги Stark Logistics оказываются только одной эстонской компании. По словам мужа, у них в компании действует внутренний порядок, по которому в России нельзя даже заправляться, чтобы не оставлять там деньги, добавила Каллас.