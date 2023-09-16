Таллин, 16 сентября, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, на словах выступающая за санкции против России, но финансировавшая деятельность своего мужа по обходу этих санкций, нанесла большой ущерб международной репутации страны и должна уйти в отставку, с таким заявлением выступили 16 сентября в совете уполномоченных оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии.

IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

«Чем дольше премьер-министр будет находиться на своем посту, тем больше будет расти этот ущерб репутации Эстонии и тем больше будет страдать авторитет Эстонии как страны, поддерживающей Украину и требующей и применяющей антироссийские санкции. Она должна уйти в отставку», — сказано в заявлении.

По данным некоторых социологических вопросов, с необходимостью отставки Каллас после публикации сведений о бизнесе её мужа с Россией в обход санкций согласились более двух третей граждан Эстонии.

Как сообщало ИА Регнум ранее, по данным эстонским СМИ, транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, продолжила свою деятельность в России и после 24 февраля 2022 года. При этом Каллас следует одолжила 350 тыс. евро другой фирме своего мужа, которая является формальным владельцем этой транспортной компании. Другими словами, Каллас финансировала связанный с Россией бизнес своего супруга.

Каллас в течение нескольких дней воздерживалась от комментариев, позднее заявила, что о бизнесе своего мужа ничего не знала, извинилась за случившееся и подчеркнула, что уходить в отставку она не намерена. По эстонским законам отправить её в отставку может только парламент, в котором возглавляемая ею коалиция имеет большинство голосов.