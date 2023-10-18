Вашингтон, 19 октября, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Протестующих против боевых действий в секторе Газа, прорвавшихся в здание Капитолия, вытеснила полиция в Вашингтоне. Об этом 19 октября сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM США

Активисты находятся на улице возле здания и не собираются прекращать акцию. Представитель полиции подтвердил, что никого из протестующих внутри здания нет.

Люди с плакатами «Остановите геноцид в Газе» и «Прекратите огонь!» находятся возле одного из зданий Капитолия. Полиция оттеснила протестующих от входа на территорию Капитолия. Улица, на которой проходит акция протеста, перекрыта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что протестующие против боевых действий в секторе Газе ворвались в здание Конгресса США. Трое участников акции арестованы за нападение на сотрудников полиции, задержания нарушителей порядка продолжаются.

Протестную акцию инициировала еврейская организация Jewish Voice for Peace.

17 октября больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа подверглась ракетному удару. Стороны стали обвинять в произошедшем друг друга. Израиль назвал виновником палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а ХАМАС возложил ответственность за атаку на больницу на израильскую армию.

В нескольких странах мира в связи с атакой на больницу в Газе начались протестные акции против боевых действий в секторе Газа. Полиция Израиля силой разогнала антивоенный протест, прошедший в Хайфе, третьем по величине городе страны после Иерусалима и Тель-Авива.