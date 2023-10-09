Нью-Йорк, США, 9 октября, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Митинги сторонников Израиля и сторонников Палестины проходят рядом с постпредством Израиля при ООН в Нью-Йорке. Об этом 9 октября сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Участники двух акций с флагами двух стран находятся по разные стороны от проезжей части, которая служит разделительным рубежом между митингующими. Кроме того, две толпы разделяет полицейский кордон. Полицейские контролируют ситуацию и не допускают столкновений и провокаций.

Участники демонстрации с израильскими флагами требуют освобождения заложников, сторонники Палестины отстаивают право этой страны на свободу и на создание собственного государства, скандируя: «Свободу Палестине!»

Ранее ИА Регнум сообщало, что Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) по итогам закрытого заседания 8 октября не принял какого-либо заявления по ситуации в Израиле и секторе Газа. На заседании стороны в первую очередь обсуждали те возможности, которые они могут предоставить для защиты гражданского населения в регионе и прекращения насилия.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа, по данным пресс-службы ЦАХАЛ, было запущено более трёх тысяч ракет. Затем бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Армия обороны Израиля в ответ атаковала ряд объектов в секторе Газа.

Согласно последним данным, в Израиле от атак ХАМАС погибли более 700 человек, пострадали более 2 тысяч. Также в ХАМАС подтвердили информацию о захвате более 100 заложников, включая офицеров ЦАХАЛ.