Вашингтон, 18 октября, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России подавили системы противовоздушной обороны украинской армии и теперь могут наносить удары по любым целям на Украине. Об этом 18 октября заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам эксперта, он называет такого рода действия подавлением воздушной обороны противника.

«Россия провела кампанию по уничтожению систем ПВО Украины. Я считаю, что это один из самых важных аспектов конфликта. Теперь русские могут бить по нужным им целям», — сказал Риттер.

В западных СМИ ситуация с украинскими силами ПВО, как правило, замалчивается, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 16 августа признал, что средства ПВО Украины не в состоянии противодействовать российским противокорабельным ракетам Х-22. Он уточнил, что ВСУ не смогли сбить ни одной такой ракеты.

Игнат 13 сентября заявил, что сбить российские бомбы ФАБ-500 практически невозможно. По его словам, для этого нужно бороться с несущими их самолётами, для чего нужны современные истребители, которых у Киева нет, и он хочет получить их от Запада.