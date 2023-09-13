Киев, 13 сентября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Сбить российские бомбы ФАБ-500 практически невозможно, заявил представитель ВС Украины Юрий Игнат.

Владимир Гердо/ТАСС «ФАБ-500 М-62

«Теоретически этим бомбам можно противодействовать, но их крайне сложно сбить. Практически невозможно», — сказал он в интервью газете Washington Post.

По его словам, единственное практичное решение — вести стрельбу по самолётам, а не по бомбам, но для этого нужны современные истребители, которых у Киева нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что после применения Воздушно-космическими силами России в Артёмовске планирующих авиационных бомб типа ФАБ-500 украинские войска резко изменили свою тактику.

После удара авиабомбой все военнослужащие, оказавшиеся на момент в подвале, также обречены, как и занимающие позиции на верхних этажах, добавил он.