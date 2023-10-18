Пекин, 18 октября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал смехотворными заявления американского лидера Джо Байдена о поражении российской армии в специальной военной операции и призвал США забрать у Украины переданное ей вооружение. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Пекине 18 октября.

Григорий Сысоев/РИА Новости Владимир Путин

Российский лидер напомнил о передаче ВСУ американских ракет дальнего действия ATACMS. Президент указал на то, что в случае поражения России этого бы не потребовалось.

«Пусть заберут назад ATACMS, всё другое вооружение. Пусть [Байден] садится за блины, приезжает к нам на чаепитие», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Белый дом 18 октября официально подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS. Накануне об этом также заявил украинский лидер Владимир Зеленский. В тот же день глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли Бердянск Запорожской области кассетными боеприпасами с помощью ATACMS. Он сообщил, что атаку отбили российские средства ПВО.

Путин заявил, что ATACMS не изменят существенно ситуацию на линии фронта, а только затянут агонию Украины. Он также отметил, что российская армия способна противостоять этому вооружению.