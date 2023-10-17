Мелитополь, 17 октября, 2023, 18:52 — ИА Регнум. ВСУ в ночь на 17 октября нанесли удар по Бердянску Запорожской области, используя американские дальнобойные ракеты ATACMS, это подтверждают найденные в городе кассетные боеприпасы, сообщил «РИА Новости» глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По предварительным данным, в Бердянске после ночных ударов боевиков ВСУ обнаружены кассетные боеприпасы М74 от баллистических ракет ATACMS», — сказал он.

Рогов отметил, что официально в США говорят про только про переговоры о передаче ракет Украине, очередной раз скрывая поставки вооружений. Он рассказал, что украинская армия в ходе обстрела также использовала управляемые бомбы GLSDB американского производства.

Как сообщало ИА Регнум, Рогов утром 17 октября сообщил, что российские средства ПВО успешно отразили атаку ВСУ на Бердянск, данных о разрушениях в городе не было.

Агентство Associated Press 17 октября сообщило, что США уже поставили на Украину ракеты ATACMS в режиме строгой секретности. В издании также отметили, что ВСУ уже применили это оружие. По информации журналистов, в Вашингтоне, опасаясь нового витка обострений отношений с Россией, передали ракеты меньшей дальности, но с кассетными снарядами.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также сообщил, что ракеты ATACMS уже доставили на украинскую территорию. Он подтвердил, что ВСУ применили их против российских объектов в Бердянске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре подчеркнул, что возможности ВСУ после получения ATACMS существенно не изменятся, а потому украинская сторона не сможет переломить ситуацию на фронте. Он добавил, что ещё нет таких видов вооружений, которые могут бы существенно повлиять на ход спецоперации.