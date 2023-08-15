Москва, 15 августа, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Североатлантический альянс продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления, заявил 15 августа президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности.

VASSIL DONEV/EPA/ТАСС

«Страны — члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления», — заявил глава государства.

Российский лидер при этом подчеркнул, что всё это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что рядом с границами России и Белоруссии находятся около 360 тыс. военных НАТО, а численность формирований внерегиональных стран блока выросла в 2,5 раза.

Министр подчеркнул, что угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Шойгу также подчеркнул, что существенные риски связаны с милитаризацией Польши, которая, как отметил глава Минобороны, стала главным инструментом антироссийской политики США.