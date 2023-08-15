Путин: НАТО продолжает наращивать свой потенциал
Москва, 15 августа, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Североатлантический альянс продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления, заявил 15 августа президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности.
«Страны — члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления», — заявил глава государства.
Российский лидер при этом подчеркнул, что всё это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями.
Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что рядом с границами России и Белоруссии находятся около 360 тыс. военных НАТО, а численность формирований внерегиональных стран блока выросла в 2,5 раза.
Министр подчеркнул, что угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Шойгу также подчеркнул, что существенные риски связаны с милитаризацией Польши, которая, как отметил глава Минобороны, стала главным инструментом антироссийской политики США.