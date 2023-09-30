Москва, 30 сентября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Экипаж Су-35С Воздушно-космических сил России в воздушном бою уничтожил самолёт ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

РИА Новости

Отмечается, что во время выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С осуществляли патрулирование заданного района, прикрывая самолёты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации.

«Во время очередного вылета лётчики Воздушно-космических сил России своевременно обнаружили и уничтожили самолёт противника», — говорится в сообщении.

Минобороны также опубликовало кадры работы лётчиков.

«Небо чистое, работайте, братья!» — говорится в комментарии к видео.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 29 сентября сообщил, что Воздушно-космические силы России за неделю уничтожили пять боевых самолётов ВСУ.

Около населённого пункта Торецкое в ДНР был сбит украинский штурмовик Су-25. На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области были уничтожены два истребителя Миг-29 ВСУ. Ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области уничтожены два поставленных из Польши истребителя Миг-29, которые были модернизированы для применения западного ракетного вооружения. Кроме того, средствами ПОВ около населённого пункта Клещеевка в ДНР был сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.

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С начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 482 самолёта ВСУ, 250 вертолётов, 7252 БПЛА, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 210 танков и других бронированных машин, а также 13 590 единиц специальной военной автомобильной техники.

По словам президента России Владимира Путина, солдаты ВСУ отказываются использовать в ходе боёв танки западного производства и это не случайно. Эти танки являются приоритетной целью российских войск — их уничтожают в первую очередь на поле боя.