Пекин, 18 октября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпином с глазу на глаз за чашкой чая.

«Обсуждались вопросы конфиденциального характера», — сказал Путин на пресс-конференции.

Глава государства рассказал, что председатель КНР предложил уединиться для беседы с глазу на глаз. По словам Путина, эта была очень продуктивная и содержательная часть разговора. Как уточнил президент, беседа за чашкой чая длилась полтора — два часа.

«У нас был обед в узком составе такой деловой, где присутствовали министры иностранных дел с обеих сторон, помощники. А потом. Действительно, так и есть, именно за чашкой чая. Говорили, может быть там, часа, наверное, полтора, а может быть, два. Ну, некоторые вопросы совсем конфиденциального характера обсуждали с глазу на глаз. Это была очень такая продуктивная и содержательная часть разговора», — сказал он по итогам визита в Китай.

Российский лидер провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Встреча длилась на протяжении трёх часов. Стороны, в частности, обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. Переговоры лидеров дух стран прошли в Доме народных собраний.

Российский лидер прибыл в Китай по приглашению главы КНР. Путин принял участие в форуме «Один пояс, один путь», после которого состоялись российско-китайские переговоры. По итогу встречи Путин назвал впечатляющим достигнутый объём товарооборота с Китаем. Он отметил, что объём в $200 млрд достигнут уже сейчас.