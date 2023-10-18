Пекин, 18 октября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 октября заявил, что достигнутый на сегодняшний день объём товарооборота России и Китая впечатляет. Об этом он сказал на пресс-конференции в Пекине по итогам визита в Китай.

Известия/ Сергей Лантюхов

«Тот объём товарооборота, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия и Китай планировали добиться к 2024 году объёма в размере $200 млрд. Причём, задавая такую планку в 2019 г., обе стороны не были уверены в возможности её достижения.

Тогда российско-китайский товарооборот составлял $100 млрд, а объём в $200 млрд достигнут уже сейчас — с опережением «графика».

Также Путин отметил, что Россия среди торговых партнёров Китая занимает высокое место.

Как сообщало ИА Регнум, Путин по приглашению китайского руководства находился в Пекине с двухдневным визитом. Он принял участие в форуме «Один пояс — один путь», 17 октября провёл переговоры с лидерами ряда стран.

Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином состоялись 18 октября — сначала в расширенном, затем в узком составе. Также прошла встреча Путина и Си Цзиньпина без участия членов делегаций.

Главное таможенное управление Китая в начале августа сообщило, что товарооборот России и Китая с начала этого года вырос более чем на 36% и достиг $134 млрд. За весь 2022 год товарооборот составил рекордные $190,271 млрд.