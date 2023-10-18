Пекин, 18 октября, 2023, 10:01 — ИА Регнум. В Пекине завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Российский лидер покинул Дом народных собраний в столице КНР. Об этом 18 октября сообщило Центральное телевидение Китая.

Артем Иванов/ТАСС TASS Владимир Путин

«После окончания переговоров Путин покинул Дом народных собраний, российский кортеж покинул место проведения мероприятия», ― добавил телеканал.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС не подтвердил завершение встречи лидеров двух государств с глазу на глаз.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры глав России и Китая в Пекине в расширенном составе завершились через полтора часа после начала.

Приветствуя Путина, Си Цзиньпин отметил, что президент России уже в третий раз принимает участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь». Он также отметил, что за десять лет провёл с российским лидером 42 встречи. Главы государств наладили добрые деловые отношения и крепкую личную дружбу.

Путин, в свою очередь, отметил, что идея Пекина о широком сотрудничестве между странами исторического Шёлкового пути, выдвинутая десять лет назад, получила очень хорошее развитие.

После этого главы государств продолжили переговоры в узком составе. После них, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, состоится беседа Путина и Си Цзиньпина с глазу на глаз.