Пекин, 18 октября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком составе, сообщил 18 октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

ТАСС/Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

«Началась беседа в узком составе. После неё — с глазу на глаз», — процитировало Пескова агентство ТАСС.

Переговоры глав России и Китая в Пекине в расширенном составе завершились через полтора часа после начала.

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