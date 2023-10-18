Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком составе
Пекин, 18 октября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком составе, сообщил 18 октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
ТАСС/Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС
«Началась беседа в узком составе. После неё — с глазу на глаз», — процитировало Пескова агентство ТАСС.
Переговоры глав России и Китая в Пекине в расширенном составе завершились через полтора часа после начала.
Новость дополняется