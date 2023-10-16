Москва, 16 октября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступит на открытии третьего форума «Один пояс ― один путь», который состоится в Китае 17–18 октября. Об этом 16 октября журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин

«Мы признательны китайскому руководству за приглашение на этот форум», ― сказал помощник президента.

Он добавил, что главу Российского государству пригласили на это мероприятие в качестве главного гостя. Путин выступит на открытии форума сразу же за председателем КНР Си Цзиньпином.

На встрече с министром иностранных дел КНР Ван И 20 сентября Путин заявил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в октябре 2023 года.

Визит Путина пройдёт в рамках форума «Один пояс ― один путь». Российский лидер подчеркнул, что идеи форума «Один пояс — один путь» полностью соответствуют интересам России, интегрируют российские идеи о создании большого евразийского пространства.

Глава МИД Китая напомнил, что Путин приедет в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Он выразил уверенность, что участие российского президента в форуме внесёт очень важный вклад в его успешное проведение, а также станет очень полезным для продвижения стратегического взаимодействия двух стран.