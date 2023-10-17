Багдад, 18 октября, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Трёхдневный траур объявлен по всей стране властями Ирака по жертвам разбомбленной больницы «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа. Об этом 17 октября говорится в сообщении представителя правительства Ирака Басем аль-Авади, сообщает «РИА Новости».

Jayel Aheram Ирак

«Мы также объявляем всеобщий траур по всей республике Ирак на три дня из уважения и печали по невинным душам, которые стали жертвами международного молчания, прежде чем они стали жертвами огня варварской агрессии», — указал аль-Авади.

По словам представителя властей Ирака, Израиль «зашел далеко в пересечении всех границ и «красных линий» в своей агрессии» и назвал удар по больнице в Газе «отвратительным преступлением»

От имени властей Ирака аль-Авади возложил ответственность за гибель людей в результате удара по больнице в Газе на международное сообщество и на каждого из наблюдателей, которые «видят эти преступления со стороны сионистов, но не останавливает израильскую машину смерти».

Кроме того, представитель Ирака призвал с целью остановить «вопиющую агрессию», принять срочную резолюцию Совета Безопасности ООН.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Палестины Махмуд Аббасобъявил трёхдневный траур по жертвам ракетного удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа.

По данным минздрава Газы, удар по больнице нанёс Израиль, жертвами удара стали как минимум 500 человек, большая часть из них женщины и дети. Уточнялось, что в результате удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» погибли исключительно гражданские лица.

При этом пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что взрыв в больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, жертвами которого стали сотни человек, произошёл из-за неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава. Позднее ЦАХАЛ обвинил в трагедии группировку террористическую «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал, что взрыв в больнице в секторе Газа — дело рук террористов, а не Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).