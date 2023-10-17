Тель-Авив, Израиль, 17 октября, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Взрыв в больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, жертвами которого стали сотни человек, произошёл из-за неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава. Об этом 17 октября заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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По данным ЦАХАЛ, ответственность за взрыв в больнице несет террористическая организация «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Террористы выпустили ракеты в Газе в непосредственной близости от больницы аль-Ахли в секторе Газа в момент удара», — указано в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Отмечается, что, согласно разведданным, полученным ЦАХАЛ из разных источников, террористическая организация ответственна за неудачный запуск ракеты, попавшей в больницу в Газе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным минздрава сектора Газа, взрыв в больнице в палестинском анклаве стал причиной гибели более 500 человек, большинство из них женщины и дети. ХАМАС ответственность за удар по больнице возложил на Израиль.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по жертвам ракетного удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа.