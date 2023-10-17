Вашингтон, 17 октября, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки призывают Израиль соблюдать «законы войны» в ходе проведения операций против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом во вторник, 17 октября, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

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«Министр [обороны США Ллойд Остин. — Ред.] находится на постоянной связи с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, вновь подчёркивая, что в этом конфликте должен соблюдаться закон войны», — сказала Сингх в беседе с журналистами, комментирую сообщения об ударе по больнице в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября Армия обороны Израиля нанесла удары по больнице и госпиталю на юге сектора Газа. По данным отделения минздрава Палестины в регионе, повреждение получили европейская больница в городе Хан-Юнис и полевой госпиталь, расположенный на шоссе Салах-Эддина.

Позднее телеканал Al-Jazeera сообщило, что в результате удара Израиля по больнице погибли более 500 человек. Кроме того, журналисты, исходя из опубликованных кадров, сделали вывод, что удар по больнице был совершён управляемыми ракетами.

Вечером 17 октября президент Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по жертвам ракетного удара по больнице в секторе Газа.

При этом, согласно предварительному расследованию Армии обороны Израиля, взрыв в больнице в секторе Газа связан с неудачным пуском ракеты ХАМАС. Об этом 17 октября сообщил израильский телеканал i24.