В Ливане обвинили Израиль в новом применении фосфорных боеприпасов
Al Wataniya: Израиль вновь обстрелял юг Ливана боеприпасами с фосфором
Бейрут, 17 октября, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Израильские военные вновь использовали боеприпасы с белым фосфором в ходе обстрела приграничных районов на юге Ливана. Об этом 17 октября сообщило ливанское агентство Al Wataniya.
По информации источника, удары армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были нанесены преимущественно по населённым пунктам.
Отмечается, что обстрелам подверглись прилегающие к ливано-израильской границе районы и в ходе них есть пострадавшие, точное количество которых не уточняется.
Как передавало ИА Регнум, ранее 17 октября израильские военные сообщили об уничтожении четырёх боевиков, пытавшихся проникнуть в страну с территории Ливана. По их информации, боевики попытались заложить взрывное устройство и были ликвидированы.
Управление по ЧС минобороны и ЦАХАЛ 16 октября объявили о начавшейся эвакуации мирных жителей из северной части страны, проживающих на расстоянии до 2 км от границы с Ливаном. В это число входит 28 населённых пунктов.