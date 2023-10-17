Бейрут, 17 октября, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Израильские военные вновь использовали боеприпасы с белым фосфором в ходе обстрела приграничных районов на юге Ливана. Об этом 17 октября сообщило ливанское агентство Al Wataniya.

Ahmed Zakot/Global Look Press

По информации источника, удары армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были нанесены преимущественно по населённым пунктам.

Отмечается, что обстрелам подверглись прилегающие к ливано-израильской границе районы и в ходе них есть пострадавшие, точное количество которых не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 октября израильские военные сообщили об уничтожении четырёх боевиков, пытавшихся проникнуть в страну с территории Ливана. По их информации, боевики попытались заложить взрывное устройство и были ликвидированы.

Управление по ЧС минобороны и ЦАХАЛ 16 октября объявили о начавшейся эвакуации мирных жителей из северной части страны, проживающих на расстоянии до 2 км от границы с Ливаном. В это число входит 28 населённых пунктов.