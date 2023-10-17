Тель-Авив, Израиль, 17 октября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. При обстреле израильского города Метула противотанковыми ракетами с территории Ливана получили ранения двое израильских военных и один гражданский. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Николай Сидоров/РИА Новости

«При обстреле противотанковыми ракетами из Ливана города Метула ранее сегодня два резервиста ЦАХАЛ получили ранения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что раненых направили в медучреждение для оказания помощи, и добавляется, что также лёгкие ранения получил один гражданский.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные уничтожили четырёх боевиков, пытавшихся проникнуть в страну с территории Ливана. По данным армии Израиля, группа пыталась заложить взрывное устройство к заграждениям на границе с Ливаном.

Позднее в этот же день ливанское агентство Al Wataniya заявило, что израильская армия снова использовала боеприпасы с белым фосфором при обстреле приграничных районов на юге Ливана. По данным источника, в результате этого есть пострадавшие.

Армия обороны Израиля 15 августа сообщила о бомбардировке инфраструктуры движения «Хезболла» в Ливане. Как отмечала пресс-служба ЦАХАЛ, такие действия были предприняты после обстрела израильских населённых пунктов и позиций военных с территории Ливана.