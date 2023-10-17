Тель-Авив, Израиль, 17 октября, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Израильские военные уничтожили четырёх боевиков, которые пытались проникнуть в страну с территории Ливана. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

ABIR SULTAN/ЕРА/ТАСС

Отмечается, что военные Израиля смогли предотвратить попытку проникновения в страну группы боевиков.

«Несколько человек приблизились к заграждениям на границе с Ливаном и попытались заложить взрывное устройство. [В результате удара израильских военных] четверо террористов были ликвидированы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября управление по ЧС минобороны и армия обороны Израиля объявили о начавшейся эвакуации мирных жителей из северной части страны, которые проживают на расстоянии до 2 км от границы с Ливаном. В это число входит 28 населённых пунктов.

Американская газета The New York Times 17 октября сообщила, что Израиль запросил у США чрезвычайную помощь на сумму 10 млрд долларов. По данным издания, сейчас Конгресс Соединённых Штатов разрабатывает пакет помощи и для Израиля, и для Украины.

Ранее в этот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что голосование в Совбезе международной организации по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом о перемирии в зоне палестино-израильского конфликта показало, кто действительно добивается прекращения боевых действий в регионе, а кто преследует свои корыстные политические цели.