ЦАХАЛ ударила ракетами по военной инфраструктуре «Хезболлы»
Армия Израиля ударила ракетами по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2023, 03:09 — ИА Регнум. В ночь на 16 октября ЦАХАЛ нанёсла удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.
Израильские военные этот факт объяснили ответом на воскресный обстрел территории Израиля. Об этом они написали под видео ракетного удара в Telegram-канале «Силы обороны Израиля».
На кадрах зафиксирован удар по зданию и военной технике.
Как сообщало ИА Регнум, за 15 октября Армия обороны Израиля уничтожила 250 военных целей в Газе и ликвидировала командира южного округа нацбезопасности ХАМАС.
В МИД Ирана пригрозили Израилю «землетрясением» в случае атаки «Хезболлы». Конфликт может стать ещё масштабнее, чем уже является, заявил 14 октября иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.
Текущая задача ударов авиации по сектору Газа подразумевает подготовку к наземной операции Израиля в палестинском анклаве, заявил 15 октября командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар.