Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2023, 03:09 — ИА Регнум. В ночь на 16 октября ЦАХАЛ нанёсла удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

@alishoeib1970 Израильский танк на территории Ливана

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Израильские военные этот факт объяснили ответом на воскресный обстрел территории Израиля. Об этом они написали под видео ракетного удара в Telegram-канале «Силы обороны Израиля».

На кадрах зафиксирован удар по зданию и военной технике.

Как сообщало ИА Регнум, за 15 октября Армия обороны Израиля уничтожила 250 военных целей в Газе и ликвидировала командира южного округа нацбезопасности ХАМАС.

В МИД Ирана пригрозили Израилю «землетрясением» в случае атаки «Хезболлы». Конфликт может стать ещё масштабнее, чем уже является, заявил 14 октября иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.

Текущая задача ударов авиации по сектору Газа подразумевает подготовку к наземной операции Израиля в палестинском анклаве, заявил 15 октября командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар.