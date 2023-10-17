Вашингтон, 17 октября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Американским властям необходимо рассмотреть возможность взятия на себя инициативы о прекращение огня в ближневосточном конфликте, а также не совершать допущенную на Украине ошибку. Об этом 17 октября написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для журнала American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению эксперта, в случае расширения палестино-израильском конфликта власти США готовы в него вступить, однако задействование американских ВМС не будет способствовать его окончанию.

«Хотя это и неприятно правящему политическому классу Вашингтона, администрация (президента США Джо) Байдена должна рассмотреть возможность взять в свои руки инициативу по поддержке прекращения огня», — говорится в статье.

Макгрегор уточнил, что американской стороне нужно предпринять такой шаг, даже если для этого придётся сотрудничать с Россией, Египтом и Турцией для обеспечения доставки гуманитарной помощи.

Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что в украинском конфликте американская сторона недооценила решимость и военную мощь России.

«Вашингтон не должен повторить эту ошибку, недооценивая потенциал регионального альянса мусульманских стран, который может угрожать существованию Израиля», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместителя пресс-секретаря шефа Пентагона Сабрина Сингх заявила, глава минобороны США Ллойд Остин распорядился привести в состояние повышенной готовности 2 тыс. военнослужащих для возможности отправки их на Ближний Восток из-за обострения палестино-израильского конфликта. Она уточнила, что пока решений о развертывании каких-либо сил не принималось.

Президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке стало последствием провала политики США. Он уточнил, что однобокая позиция Вашингтона завела процесс урегулирования ситуации в тупик.