Вашингтон, 17 октября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился привести в состояние повышенной готовности 2 тыс. военнослужащих для возможности отправки их на Ближний Восток на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в распространённом письменном заявлении заместителя пресс-секретаря минобороны США Сабрины Сингх, которое процитировало ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня министр Остин перевёл около 2 тыс. военнослужащих и ряд подразделений в состояние повышенной готовности, отдав приказ о подготовке к переброске, что повышает способность минобороны быстро реагировать на меняющуюся обстановку в сфере безопасности на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Она уточнила, что на данный момент никаких решений о развертывании каких-либо сил не принималось.

Сингх добавила, что госсекретарь США Энтони Блинкен продолжит оценивать силы Вашингтона и будет оставаться в тесном контакте с американскими союзниками и партнёрами.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник в Пентагоне, что Вашингтон намерен отправить к берегам Израиля команду быстрого реагирования, в составе которой будет до двух тысяч морских пехотинцев. По утверждению телеканала, американские военные займутся медицинской и материально-технической поддержкой. Целью такого решения назвали «сдерживание Ирана и предотвращение перерастания войны в Газе в региональный конфликт».

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что страна, «безусловно, может позволить себе две войны», говоря о помощи Киеву в конфликте с Россией и обострении палестино-израильского конфликта.

Президент России Путин 13 октября заявил, что обострение палестино-израильского конфликта стало последствием провала политики США. Глава государства отметил, что однобокая позиция Вашингтона в этой ситуации завела процесс урегулирования в тупик.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 октября назвал разворачивающейся трагедией конфликт Израиля и Палестины. Он также уточнил, что президент РФ пока не выступал с мирной инициативой по разрешению этой ситуации, так как её вначале необходимо проработать.