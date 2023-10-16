Каир, 16 октября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Президенты России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси обсудили эскалацию в секторе Газа и дипломатические шаги для урегулирования обстановки в регионе, сообщили 16 октября в канцелярии президента Египта.

Во время беседы лидеры подчеркнули необходимость срочно обеспечить доступ гуманитарной помощи в Газу. Путин и ас-Сиси также заявили о важности поддержки перемирия и обеспечения безопасности мирных жителей.

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