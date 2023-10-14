Каир, 14 октября, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Власти Египта отказались пропускать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с сектором Газа граждан США, желавших покинуть регион, сообщило 14 октября издание Cairo24 со ссылкой на осведомлённые источники.

ТАСС/ Yousef Masoud/TheNEWS2 via ZUMA Wire

По этим данным, граждане США, прибывшие к пункту для перехода через границу, провели несколько часов в ожидании, после чего получили отказ.

Ранее AFP со ссылкой на источник в администрации США сообщало, что власти Египта и Израиля договорились об открытии этого КПП для эвакуации граждан США из региона.

Египетский новостной портал Sada El Balad ранее, 14 октября, в свою очередь, сообщил, что на пропускном пункте «Рафах» идёт подготовка к приёму раненых из сектора. Тяжелораненых пациентов, по данным издания, будут доставлять в египетские больницы.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби ранее заявил, что власти приступают к вывозу граждан США, желающих покинуть Израиль. Их доставят чартерными рейсами в Европу.

США, будучи «гарантом безопасности» на Ближнем Востоке, довели ситуацию в регионе до точки невозврата, заявила 14 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о том, что Госдепартамент США разрешил некоторым американским госслужащим и их семьям покинуть Израиль «на фоне беспрецедентной ситуации в области безопасности».

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу и анонсировал наземную операцию в секторе. Палестинские власти говорят об угрожающей ситуации, особенно для пациентов больниц и многочисленных раненых, а также о почти полном исчерпании запасов воды.

Конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада , напомнил эксперт.