Блинкен заявил, что на границе Египта и сектора Газа откроют КПП «Рафах»
Вашингтон, 15 октября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа будет открыт. Об этом 15 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Согласно сообщению телеканала Al Hadath, решение об открытии КПП принято по итогам переговоров главы Госдепа с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Кроме того, Блинкен заявил, что США совместно с Израилем, Египтом и ООН создают механизм для помощи жителям сектора Газа, которые в ней нуждаются.
Как передавало ИА Регнум, 14 октября власти Египта отказались пропускать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» граждан США, желавших покинуть регион. Американцы, прибывшие к пункту для перехода через границу, провели несколько часов в ожидании, после чего получили отказ.
Египетский новостной портал Sada El Balad, в свою очередь, сообщил, что на пропускном пункте «Рафах» идёт подготовка к приёму раненых из сектора. Тяжелораненых пациентов, по данным издания, будут доставлять в египетские больницы.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирбизаявил, что власти приступают к вывозу американских граждан, желающих покинуть Израиль. Их доставят чартерными рейсами в Европу.