Вашингтон, 15 октября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа будет открыт. Об этом 15 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно сообщению телеканала Al Hadath, решение об открытии КПП принято по итогам переговоров главы Госдепа с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Кроме того, Блинкен заявил, что США совместно с Израилем, Египтом и ООН создают механизм для помощи жителям сектора Газа, которые в ней нуждаются.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября власти Египта отказались пропускать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» граждан США, желавших покинуть регион. Американцы, прибывшие к пункту для перехода через границу, провели несколько часов в ожидании, после чего получили отказ.

Египетский новостной портал Sada El Balad, в свою очередь, сообщил, что на пропускном пункте «Рафах» идёт подготовка к приёму раненых из сектора. Тяжелораненых пациентов, по данным издания, будут доставлять в египетские больницы.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирбизаявил, что власти приступают к вывозу американских граждан, желающих покинуть Израиль. Их доставят чартерными рейсами в Европу.