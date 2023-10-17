Минобороны продемонстрировало работу тяжёлой огнемётной системы «Тосочка»
Москва, 17 октября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Минобороны России 17 октября продемонстрировало работу тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне спецоперации.
«Экипаж провёл пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепрайоне», — сообщили в ведомстве.
Экипаж состоял из военнослужащих подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Российские военные использовали беспилотники для успешного поражения цели.
Огнемётную систему ТОС-2 разработало тульское НПО «Сплав» имени А. Н. Ганичева, которое находится под управлением «Технодинамики». Предшественницей ТОС-2 «Тосочка» стала огнемётная система ТОС-1А «Солнцепек». В новой машине улучшили тактико-технические характеристики, грузоподъемность и проходимость. Для ТОС-2 повысили дальность пуска неуправляемых реактивных снарядов, автоматизировали прицеливание, стрельбу и управление огнём.
В Минобороны России 5 августа сообщили, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кирилловнаградил экипажи тяжёлых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепёк» знаками отличия за героизм и мужество, проявленные во время спецоперации.
В июне российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы расчётов «Солнцепёк» на передовой.
Российские войска 4 июня нанесли удар из тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» по пункту дислокации ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области.