Москва, 17 октября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Минобороны России 17 октября продемонстрировало работу тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне спецоперации.

Кадр из видео

«Экипаж провёл пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепрайоне», — сообщили в ведомстве.

Экипаж состоял из военнослужащих подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Российские военные использовали беспилотники для успешного поражения цели.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3839930" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Огнемётную систему ТОС-2 разработало тульское НПО «Сплав» имени А. Н. Ганичева, которое находится под управлением «Технодинамики». Предшественницей ТОС-2 «Тосочка» стала огнемётная система ТОС-1А «Солнцепек». В новой машине улучшили тактико-технические характеристики, грузоподъемность и проходимость. Для ТОС-2 повысили дальность пуска неуправляемых реактивных снарядов, автоматизировали прицеливание, стрельбу и управление огнём.

В Минобороны России 5 августа сообщили, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кирилловнаградил экипажи тяжёлых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепёк» знаками отличия за героизм и мужество, проявленные во время спецоперации.

В июне российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы расчётов «Солнцепёк» на передовой.

Российские войска 4 июня нанесли удар из тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» по пункту дислокации ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области.