Минобороны показало видео боевой работы ТОС «Солнцепёк» на передовой
Москва, 8 июня, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своём Telegram-канале видео боевой работы расчётов «Солнцепёк» на передовой.
Иван Шилов ИА REGNUM
ТОС-1А «Солнцепёк»
По данным российского оборонного ведомства, огнемётные расчёты группировки войск «Восток» действуют на стыке ДНР и Запорожской области.
В последние дни боевая работа расчётов ТОС-1А на южнодонецком направлении идёт практически без остановки, добавили в Минобороны.
Как передавало ИА Регнум, 4 июня российские войска нанесли удар из тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» по пункту дислокации Вооружённых сил Украины в районе Гуляйполя Запорожской области. Также удалось уничтожить склад боеприпасов.
Также удар с помощью «Солнцепёка» нанесли по опорному пункту в районе Угледара.