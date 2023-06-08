Москва, 8 июня, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своём Telegram-канале видео боевой работы расчётов «Солнцепёк» на передовой.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

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По данным российского оборонного ведомства, огнемётные расчёты группировки войск «Восток» действуют на стыке ДНР и Запорожской области.

В последние дни боевая работа расчётов ТОС-1А на южнодонецком направлении идёт практически без остановки, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня российские войска нанесли удар из тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» по пункту дислокации Вооружённых сил Украины в районе Гуляйполя Запорожской области. Также удалось уничтожить склад боеприпасов.

Также удар с помощью «Солнцепёка» нанесли по опорному пункту в районе Угледара.