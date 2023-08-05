Москва, 5 августа, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов наградил экипажи тяжёлых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепёк» знаками отличия за героизм и мужество, проявленные во время специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек»

По её информации, Кириллов вручил ведомственные награды военнослужащим экипажей тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк». Сейчас бойцы — участники СВО пребывают в краткосрочном отпуске.

Уточняется, что кроме этого, военнослужащие были представлены к награждению медалями «Суворова», «За отвагу» и орденами Мужества.

Отмечаются, что они с доблестью и честью выполнили задачи на передовой. По истечении отпуска они вернутся в зону СВО, где продолжат выполнять задачи.

Кириллов поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, а также за самоотверженную ратную службу. Он пожелал всем здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

«Вы мужественно выполняли свои обязанности. Всем удачи! Победа будет за нами!» — приводит пресс-служба слова генерал-лейтенанта.

Как передавало ИА Регнум, расчёт тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» Центрального военного округа уничтожил опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении в ходе обеспечения действий штурмовой группы. Российские военные переместились на огневую позицию, с помощью системы управления огнём навели боевую машину ТОС на цель и ударили по ней термобарическими снарядами.

24 июля начальник пресс-центра «Южной» группировки Вадим Астафьев рассказал, что подразделения радиационной химической и биологической защиты с помощью ТОС «Солнцепёк» поразили пять ротных опорных пунктов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Спорного. Он уточнил, что в Верхнекаменском также был поражён украинский склад с боеприпасами.

До этого в Минобороны рассказали, что расчёт «Солнцепёка» на одном из участков в зоне спецоперации уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ. Экипаж ТОС оперативно и точно нанёс противнику огневое поражение с помощью использования дрона.