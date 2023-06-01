Москва, 4 июня, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Около Гуляйполя в Запорожской области российские военные уничтожили пункт дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ). Удар по объекту нанесли с помощью огнемётной системы «Солнцепёк». Об этом 4 июня сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

От системы невозможно укрыться в фортификационных сооружениях — личный состав противника погибает от баротравм. Снаряды «Солнцепёка» за счёт выброса аэрозоля перед детонацией создают у цели объёмный взрыв, накрывая её мощной ударной волной и тепловым полем.

Чехов в беседе с РИА Новости также добавил, что на южнодонецком направлении в районе Шевченко артиллерийские подразделения группировки «Восток» уничтожили склад боеприпасов украинской армии. В районе Времевки ВС России поразили опорный пункт ВСУ, а в районе Великой Новосёлки и Полтавки ― пункты временной дислокации противника.

«Расчётами реактивных систем залпового огня «Град» поражена живая сила на позициях бригады территориальной обороны ВСУ в Полтавке», — сообщил начальник пресс-центра.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» ударили по пункту управления украинских войск на запорожском направлении. В то же время экипажи тяжёлых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепёк» поразили два опорных пункта ВСУ в районе Степового и Привольного.

Также удар с помощью «Солнцепёка» нанесли по опорному пункту в районе Угледара.

Кроме того, экипаж тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» за сутки 29 мая поразил на южнодонецком направлении два опорных пункта Вооружённых сил Украины.