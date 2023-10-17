Москва, 17 октября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса готовится. Об этом 17 октября сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что дата встречи двух лидеров пока не согласована.

«Дату назвать сложно из-за динамичного развития событий», ― пояснил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, президент Палестины Махмуд Аббас выразил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину из-за гибели россиян в Газе. В ходе двустороннего разговора палестинский президент высоко оценил позицию России в поддержку прав народа Палестины, а также всеобъемлющего и справедливого мира на Ближнем Востоке на основе резолюций, имеющих международную легитимность.

В свою очередь глава Российского государства посочувствовал жителям сектора Газа, потерявшим близких в ходе конфликта с Израилем, и подчеркнул, что прекратить боевые действия и вытеснение палестинцев с их земли необходимо как можно скорее.

16 октября Путин также обсудил гуманитарную ситуацию в секторе Газа во время телефонных разговоров с лидерами Сирии Башаром Асадом, Ирана Ибрагимом Раиси и Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Стороны выразили крайнюю озабоченность крупномасштабной эскалацией боевых действий с катастрофическим числом жертв. Все единодушно согласились с тем, что нужно добиться скорейшего прекращения огня и перемирия, чтобы оказать помощь нуждающимся.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное движение ХАМАС ударило ракетами по территории Израиля и захватило несколько населённых пунктов. В ответ Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Позднее Израиль объявил о начале операции «Железные мечи», а также заблокировал поставки воды и электричества в Газу.