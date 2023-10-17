Москва, 17 октября, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Правительство России разрешило оборонной промышленности использовать все резервы для увеличения производства артиллерии. Об этом 17 октября рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания по вопросам поставок и перспектив развития ствольной артиллерии и РСЗО.

Вадим Савицкий/ТАСС

Глава Минобороны уточнил, что власти страны приняли меры по наращиванию производства артиллерийских систем.

«Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», — сказал он.

Министерство обороны упростило процедуру заключения контрактов, сократило объём испытаний, а также снизило требования к выбору комплектующих при условии сохранения качества финальной продукции, напомнил Шойгу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3839893" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 октября стало известно, что Шойгу провёл совещание по вопросам перспектив развития и увеличения производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). В ходе него министр отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов.

Глава минобороны подчеркнул, что в условиях проведения СВО очень важно быстро восполнять запасы средств огневого поражения. По его словам, это напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем и РСЗО.