Вашингтон, 17 октября, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск кратко, но многозначительно отреагировал на заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон может одновременно оказывать помощь участникам двух вооружённых конфликтов ― Украине и Израилю. Краткий комментарий миллиардера появился в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Javier Rojas/Global Look Press Илон Маск

»!» — оставил лаконичный комментарий предприниматель.

Пользователи также не оставили слова главы минфина без внимания. Один из них отметил, что жители США, которые задаются вопросами о причинах американского государственного долга, должны обратить внимание на зарубежные неурядицы, в которые оказался втянут Вашингтон.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон, безусловно, «может позволить себе две войны», поскольку экономика страны якобы находится в хорошей форме. Так она оценила возможность Вашингтона помогать Украине в борьбе с Россией и Израилю в противостоянии с ХАМАС.

С аналогичным заявлением выступил глава Белого дома Джо Байден. Он утверждает, что у американской стороны есть достаточное количество ресурсов, чтобы одновременно поддерживать как Украину, так и Израиль.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что ситуация в США может существенно повлиять на планы Вашингтона одновременно помогать и Украине, и Израилю в рамках ведения ими боевых действий. Он напомнил, что общественное мнение в Соединённых Штатах поляризовано «как никогда ранее», а республиканцы в Конгрессе требуют перенаправить средства с помощи Украине на поддержку Израиля.