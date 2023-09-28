Вашингтон, 28 сентября, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит добровольно уйти с поста и покинуть страну, пока такая возможность у него есть, посоветовал в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong экс-разведчик США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Ради его жены и детей я бы посоветовал ему уйти в отставку добровольно и бежать из страны. Если он затянет, то может нарваться на гнев офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности», — сказал он.

Военный указал на всё более очевидную коррумпированность киевского режима и его главы. Из-за это украинцы негодуют, поскольку не все получают пенсии и медицинскую помощь. Да и на Западе отворачиваются от Киева.

В качестве примера Риттер привёл отношения Украины с Польшей. У союзников киевского режима заканчиваются ресурсы для поддержки ВСУ, а урегулированию конфликта препятствует лидер бывшей советской республики.

По словам эксперта, дни Зеленского сочтены, он на данный момент поверженный политик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Скотт Риттер заявлял, что Зеленский находится в очень плохом положении, поэтому США нет смысла финансировать ВСУ. Бывший американский разведчик уверен, что Россия побеждает в конфликте на Украине, однако НАТО не способно это признать, поэтому Вашингтон выделит Киеву ещё сотню миллиардов долларов.

С точки зрения обозревателя турецкой газеты dikGAZETE Ильбера Васфи Селя, Запад готовит замену главе киевского режима, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Западные страны склонны завершить конфликт путём переговоров, именно поэтому во главе Украины в ближайшем будущем может появиться другой человек, пояснил журналист.