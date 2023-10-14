Вашингтон, 14 октября, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Конфликт в Израиле приведёт к тяжёлым потрясениям в мировой экономике. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В статье отмечается, что, подобно прежним войнам на Ближнем Востоке, конфликт между Израилем и ХАМАС может подорвать мировую экономику и даже спровоцировать рецессию, если в него вступят больше государств.

Авторы напомнили о том, что Ближний Восток является важнейшим поставщиком энергоносителей, это ключевой морской путь. В связи с этим конфликт в данном регионе может вызвать потрясения по всему миру, говорится в материале.

Отмечается, что мировая экономика уязвима, она ещё пытается восстановиться после всплеска инфляции, которая обострилась из-за конфликта на Украине, но война в нефтедобывающем регионе снова разгонит инфляционные процессы.

Авторы статьи сделали вывод, что надежды на более стабильный Ближний Восток «разбились вдребезги».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что Израиль имеет право на защиту после беспрецедентно жестокой атаки, но решать палестинский вопрос нужно мирными средствами.

Путин предупредил о серьёзных последствиях наземной операции с применением тяжёлой техники, которую Израиль намерен провести против ХАМАС в секторе Газа. В Газе живут 2 млн человек, потери в ходе такой операции будут абсолютно неприемлемые, подчеркнул он.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что страны Ближнего Востока уже на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы. Выступая перед журналистами по итогам закрытого заседания Совета Безопасности ООН, Небензя акцентировал, что Россия «однозначно осуждает» жестокость, убийства и насилие.

По словам Небензи, ответственность за конфликт на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на США, и он также подтвердил, что российская сторона внесла в СБ ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию.