Вашингтон, 10 октября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Американский сенатор Джош Хоули заявил, что в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Израиль должен получить все финансовые средства, которые ранее предназначались для Украины. Об этом он написал на свей странице в социальной сети.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Все средства для Украины должны быть немедленно перенаправлены в Израиль», — отметил он, добавив, что Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой.

Как передавало ИА Регнум, в Белом доме рассматривают возможность объединить в рамках одного законопроекта финансирование Украины и предоставление помощи Израилю. По словам источника, власти США оценивают политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю, но принятие окончательного решения лежит на Конгрессе.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 9 октября заявил, о намерении властей США объявить в ближайшие дни о новой военной помощи Израилю. Вашингтон, по его словам, планирует оказать Израилю поддержку настолько быстро, насколько возможно.

В США сообщили, что президент США Джо Байден утвердил передачу Украине ракет ATACMS ещё в сентябре, незадолго до визита украинского лидера в Вашингтон. Байден почти год сопротивлялся этой идее. Основным аргументом против поставок дальнобойных ракет были опасения эскалации конфликта.