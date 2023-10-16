Краснодар, 16 октября, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Олень покалечил двух грибников в Крымском районе Краснодарского края, сообщили 16 октября в региональной пресс-службе Минприроды.

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«Олень напал на мужчин и нанёс им множество травм», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что грибники проникли на территорию вольера, где в полувольных условиях содержаться дикие животные. Примерно пройдя километр они встретились с самцом оленя благородного. Испугавшись, грибники начали кричать. По данным ведомства, им удалось сбежать, однако они сильно пострадали.

В Минприроды в связи с этим напомнили правила поведения в лесу. Ведомство предупредило, что при виде диких животных не следует проявлять агрессию, паниковать, кричать и делать резких движений. В министерстве посоветовали при встрече с дикими животными медленно отступать назад, не поворачиваясь спиной к зверю.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре медведь напал на собиравшего орехи мужчину в Ермаковском районе Красноярского края. Пострадавшего мужчину пришлось эвакуировать вертолётом Ми-8 со спасателями на борту. Схожий инцидент произошёл 1 сентября, когда медведь растерзал мужчину в Приморском крае. Инцидент произошёл в окрестностях деревни Черемшаны неподалёку от Дальнегорска.

В августе два человека пострадали в результате нападения медведя у села Имисского на юге Красноярского края. Медведь напал на троих грибников. Отбиться от него удалось с помощью охотничьего ружья.