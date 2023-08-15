Красноярск, 15 августа, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате нападения медведя у села Имисского на юге Красноярского края. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Артем Геодакян/ТАСС

Отмечается, что медведь напал на троих грибников в тайге, пострадали два человека. Отбиться от него удалось с помощью охотничьего ружья, которое один из мужчин взял с собой в лес.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа турист во время прогулки по горам Хибины в Мурманской области смог с помощью крика отогнать бегущих за ним медведей. Он дважды крикнул на медведей, после чего они пустились наутёк. Турист сообщил, что сорвал голос, когда кричал.

15 июля в Магадане бурый медведь насмерть загрыз женщину. Её подруга, которой удалось спастись, рассказала, что медведь напал на них в лесном массиве вблизи Марчеканского шоссе. Медведя ликвидировали.