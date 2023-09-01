Владивосток, 1 сентября, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Сторож погиб при нападении медведя под Дальнегорском в Приморском крае. Об этом 1 сентября сообщил представитель регионального Минлесхоза в беседе с РИА Новости.

Tony Hisgett Медведь

Уточняется, что инцидент произошёл в окрестностях деревни Черемшаны неподалёку от Дальнегорска. Накануне здесь пропал сторож, предполагалось, что на него мог напасть дикий зверь. Рядом с местом происшествия были найдены медвежьи следы, местные жители наблюдали зверя поблизости.

«Медведь напал на сторожа под Дальнегорском, человек погиб. Зверя нашли и отстрелили. Опасности нет», — уточнил представитель Минлесхоза.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Магадане девушка сбила на машине медведя. По факту дорожной аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Девушка не пострадала, медведь сбежал с места ДТП, уточнили в ведомстве.

В Челябинской области неизвестный выстрелил в лежащего на обочине дороги медведя, которого могла сбить машина. Виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей, предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы сроком до двух лет.