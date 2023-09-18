Красноярск, 18 сентября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Медведь напал на собиравшего орехи мужчину в Ермаковском районе Красноярского края 18 сентября.

IMAGO/Martin Wagner/ТАСС

«Зверь напал на местного жителя в Ермаковском районе Красноярского края. Мужчина собирал кедровый орех вблизи реки Малый Тепсель», — сообщило МЧС Красноярского края в Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что для эвакуации пострадавшего на место инцидента вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями на борту.

Схожий инцидент произошёл 1 сентября, когда медведь растерзал мужчину в Приморском крае. Инцидент произошёл в окрестностях деревни Черемшаны неподалёку от Дальнегорска. Накануне сторож пропал, предполагалось, что на него мог напасть дикий зверь. Вскоре рядом с местом происшествия были найдены медвежьи следы, местные жители наблюдали зверя поблизости.

Два человека пострадали в результате нападения медведя на юге Красноярского края 15 августа. Зверь атаковал троих грибников в тайге, отбиться от него удалось с помощью охотничьего ружья, которое один из мужчин взял с собой в лес.