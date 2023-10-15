Париж, 15 октября, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Французский президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с иранским коллегой Ибрахимом Раиси высказал предостережение ему от распространения эскалации палестино-израильского конфликта на другие регионы Ближнего Востока. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс».

Иван Шилов ИА REGNUM

Речь, в частности идёт о предостережении развития конфликта между Израилем и ХАМАС, в особенности, на Ливан.

Макрон напомнил о необходимости для всех безоговорочно осудить атаки ХАМАС и о праве Израиля защищаться, истребляя террористические группировки.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября массовая акция прошла в Париже на площади Республики. Несмотря на введённый запрет, в шествии приняли участие многочисленные активисты, причём не только представители арабской общины. Многие пришли с палестинскими флагами. На плакатах участников были надписи «Остановите Израиль!». Они скандировали: «Израиль — убийца!», «Все мы палестинцы!».