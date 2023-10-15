Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 23:06 — ИА Регнум. За минувший день 15 октября ЦАХАЛ уничтожил 250 военных целей в Газе и ликвидировал командира южного округа нацбезопасности ХАМАС. Об этом военные сообщили в Telegram-канале «Силы обороны Израиля».

Армия обороны Израиля продолжает наносить широкомасштабные удары по военным объектам ХАМАС на севере сектора Газа.

Истребители, вертолёты и авиация Армии обороны Израиля бьют по террористическим объектам в секторе Газа.

«Основываясь на точных разведданных, командующий южным округом национальной безопасности ХАМАС Муэтаз Эйд был убит. Кроме того, были нанесены удары по десяткам военных штабов, ряду военных наблюдательных пунктов и ракетных пусковых установок», — сообщили израильские военные.

Как сообщало ИА Регнум, после обрушения зданий в результате израильских обстрелов сектора Газа пропавшими без вести числятся более тысячи человек.

Вечером 14 октября в Армии обороны Израиля заявили о готовности к следующим этапам военных действий в секторе Газа «с упором на наземную операцию». В этот же день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, посещая один из военных пунктов у границы с сектором Газа, заявил солдатам, что следующий этап операции начнётся скоро.

В плену у ХАМАС находятся 155 человек, заявил 15 октября представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Количество погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 2700 палестинцев.