Москва, 16 октября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Российские военные продвинулись на нескольких участках в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом стало известно 16 октября.

Наступление ВС России началось под Донецком, где Киев признал тяжесть сложившейся ситуации. ВСУ стянули силы к Авдеевке и именно оттуда обстреливают столицу ДНР. В Минобороны сообщили о намерении блокировать населённый пункт и лишить ВСУ снабжения. Российские военные заняли выступы в районе Водяного и Красногоровки. В наступательных операциях задействовали штурмовую авиацию, 12 октября российские бойцы вклинились в оборону ВСУ на 300-600 метров. Назначенные Киевом власти Авдеевки сообщали об ожесточённых боях.

В то же время российские силы завладели инициативой в Харьковской области, где продолжается наступление на Купянск. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об уничтожении нескольких пунктов управления украинских войск. Он отметил заметное снижение интенсивности артиллерийских обстрелов с их стороны. В Минобороны отметили, что в результате боевых действий войска заняли выгодные рубежи и позиции.

В Минобороны также сообщили о попытках ВСУ расширить выступ под Работино в Запорожской области. Но там Киев несёт большие потери и не добивается при этом успеха. Российские военные уничтожили в ходе боёв танк и артиллерийские системы ВСУ к северо-западу от Вербового. В этом районе ВС России за неделю отразили четыре украинских атаки. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в районе Времевского выступа российские силы заняли десять опорных пунктов. Как говорится в материале «РИА Новости», на южнодонецком направлении российские бойцы отбили восемь атак ВСУ и улучшили положение по переднему краю.

Как передавало ИА Регнум, 13 октября постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что российские войска перешли к активному наступлению почти по всей линии фронта. Как отметил дипломат на заседании организации по вопросу о поставках оружия на Украину, контрнаступление ВСУ в то же время можно считать законченным. Позднее украинская журналистка Светлана Моренец также отметила, что ВСУ оказались не готовы к масштабному наступлению российской армии. Она предположила, что Россия планирует сковать украинские войска и не допустить переброску резервов.

Позднее, 16 октября, президент России Владимир Путин заявил, что российские военные улучшили положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО. Глава государства отметил, что сейчас действия ВС России можно назвать «активной обороной». Минобороны, по его словам, своевременно реагирует на сообщения о подготовке ВСУ на отдельных участках фронта новых наступательных операций.