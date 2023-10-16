Москва, 16 октября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушила основной закон государства, и теперь это признал Конституционный суд. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 октября заявил Иосиф Гвритишвили, политолог, бывший советник посольства Грузии в России, экс-сотрудник Союза грузин России.

Стрингер/РИА Новости Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Ранее Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте Зурабишвили.

«Всё к тому и шло, — констатировал Гвритишвили. — Формально все процедуры соблюдены. Конституционный суд руководствовался нормами конституции, в которой прописаны полномочия президента. А они достаточно ограничены. Президент выполняет только представительские функции. Все переговоры, касающиеся внешнеполитической деятельности, могут вестись президентом только с согласия правительства и парламента».

Однако он напомнил, что правящая партия, начиная процедуру импичмента, заявила, что данный процесс носит больше политический характер, цель которого — продемонстрировать, что Зурабишвили нарушила грузинскую конституцию. Лидеры правящей партии признали, что импичмент не удастся, потому что не получится набрать нужное количество голосов, а именно 100.

«Но правящая партия располагает только 88 голосами. Понадобятся голоса оппозиции, которая уже заявила, что будет голосовать против импичмента», — заметил Гвритишвили.

По его мнению, Зурабшвили — это «хромая утка», которая уже не будет баллотироваться, так как не располагает серьёзной поддержкой.

«Она не совсем грузинка — больше француженка, — сказал он.

Кроме того, эксперт напомнил, что Зурабишвили критиковала все попытки правящей ныне партии сделать акцент на экономическом сотрудничестве с Россией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам председателя Конституционного суда Грузии Мераба Туравы, Зурабишвили во время зарубежных рабочих визитов в 2023 году «осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики» без согласия правительства. Тем самым, как установил суд, она нарушила конституцию. Теперь решение об импичменте должен будет утвердить парламент Грузии, а до тех пор Зурабишвили останется президентом.

Ранее Гвритишвили заявил, что процедура импичмента не приведёт Грузию к состоянию политического кризиса, так как оппозиция в парламенте располагает очень небольшим числом голосов, а уличные выступления вряд ли будут массовыми и значительными.

По мнению политолога Армена Гаспаряна, Зурабишвили всячески старалась помешать спасению местного малого бизнеса, который ориентировался на российскую туристическую сферу.