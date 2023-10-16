Тбилиси, 16 октября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. В Грузии Конституционный суд удовлетворил 16 октября запрос об импичменте президента Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил председатель конституционного суда Мераб Турава.

DUMITRU DORU /ЕРА/ТАСС Президент Грузии Саломе Зурабишвили

«Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года во время зарубежных рабочих визитов осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила конституцию», — заявил Турава.

Он объявил, что конституционный суд разрешил начать процедуру импичмента Зурабишвили. Для начала процедуры необходимо, чтобы решение об импичменте утвердил парламент Грузии.

Новость дополняется