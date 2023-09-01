Тбилиси, 1 сентября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Грузинская оппозиция не поддержит импичмент президенту Грузии Саломе Зурабишвили, а без этого отправить главу государства в отставку не получится. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 сентября заявил Иосиф Гвритишвили, политолог, бывший советник посольства Грузии в России, экс-сотрудник Союза грузин России.

ТАСС/EPA/DUMITRU DORU Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил о старте процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили.

«Перспективы здесь нет, — констатировал Гвритишвили. — Потому что для того, чтобы добиться импичмента, необходимы голоса оппозиции. А она не поддержит импичмент президента, так как президент в настоящее время выступает на стороне оппозиции. И переубедить оппозицию не удастся».

Политолог напомнил, что Саломе Зурабишвили вопреки решению правительства посетила ряд западноевропейских стран под предлогом того, что она якобы хочет ускорить принятие Грузии в Европейский союз. Правительство запретило ей делать это, так как внешняя политика, согласно конституции, определяется правительством и парламентом. А права президента очень ограничены.

«Но Зурабишвили нарушила конституцию, и это является главной причиной того, что пришлось запустить процедуру импичмента. Хотя само правительство ещё вчера заявило, что перспектив практически нет. Но процедура должна быть запущена», — сказал политолог.

По его мнению, этот процесс не приведёт к политическому кризису, так как голосов у оппозиции в парламенте очень мало. А уличные выступления вряд ли будут такими массовыми и значительными, чтобы спровоцировать политический кризис.

«Следующих всеобщих президентских выборов, как раньше, не будет, — также напомнил он. — Согласно новому законодательству, президент будет избираться парламентским большинством. Как это делается во многих европейских и западноевропейских странах».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Кобахидзе, для доведения до конца импичмента требуется поддержка 100 парламентариев, и без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы исполнения.

До этого президенту Грузии предсказали получение статуса персона нон-грата в собственной стране из-за нежелания установить отношения с соседними государствами. Некоторые эксперты признались, что не могут вспомнить, чтобы Зурабишвили сделала что-то, что пошло бы на пользу отношениям Грузии с Арменией, Азербайджаном или Россией.

Сама Зурабишвили призывала власти Грузии усилить контроль над российскими инвесторами и призналась, что всегда категорически блокирует заявки на получение гражданства от приехавших из России инвесторов русского происхождения.