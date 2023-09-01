Москва, 1 сентября, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пытается всячески помешать спасению местного малого бизнеса, который заточен на российскую туристическую сферу, считает политолог Армен Гаспарян. Об этом он заявил 1 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Ранее лидер правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе объявил о начале процедуры импичмента Зурабишвили.

«Политический кризис в Грузии не останавливается на протяжении 32 лет, — объяснил Гаспарян. — С июня 1991 года, когда Гамсахурдия на митинге призвал убивать русских и абхазов. Поэтому у меня нет больших ожиданий от нынешней политической дискотеки. По той причине, что кураторы Саломе Зурабишвили едва ли согласятся сбросить её с трона. Скорее всего, там будет долгая политическая дискотека с криками и лозунгами, и на этом всё закончится. Потому что все последние грузинские опен-эйры ни к чему, в общем, не приводили. Ни к каким результатам».

Политолог подчеркнул, что Зурабишвили — это тормоз на пути спасения грузинского малого бизнеса, который заточен прежде всего на российскую туристическую сферу. И Зурабишвили пытается всеми силами этому спасению противодействовать.

«Понятно, что рано или поздно по этому поводу начнётся недовольство. Другой вопрос в том, что Зурабишвили опять всё спишет на Россию. Опять будем мы с вами виноваты», — предсказал политолог.

Он пояснил, что процедура импичмента запущена для того, чтобы сыграть в перспективе. Фигура Саломе Зурабишвили очень многих грузин не устраивает, причём уже давно. Поэтому ставка на импичмент может не сыграть конкретно сейчас, но может сработать в условиях следующего электорального цикла.

«Такие вещи замечаются, — заверил эксперт. — Это тоже самое, что попытка импичмента Байдену. Мы же понимаем, что в предстоящие полтора года ничего не будет. Но сама попытка запомнится».

Гаспарян подчеркнул, что Зурабишвили сознательно шла на усугубление политического кризиса. Достаточно посмотреть на её заявления за последние полтора года, которые проникнуты любовью к Европейскому союзу. Она пыталась застолбить пост местоблюстителя европеизированной демократии, потому что «падишах сидит на нарах».

«А место вакантно. И Зурабишвили искренне рассчитывает на то, что именно она запомнится как главный оппозиционер «Грузинской мечты», — подытожил политолог.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Кобахидзе, для того, чтобы объявить Зурабишвили импичмент, требуется поддержка 100 парламентариев. А без голосов радикальной оппозиции это невозможно.

Политолог Иосиф Гвритишвили в беседе с корреспондентом ИА Регнум напомнил, что Зурабишвили вопреки решению правительства отправилась в ряд западноевропейских государств будто бы для того, чтобы ускорить принятие Грузии в Европейский союз. Это было расценено как нарушение конституции, ибо внешняя политика определяется правительством и парламентом.

Что касается Евросоюза, за членство в котором ратует Зурабишвили, то его власти призвали Грузию не пускать к себе российские самолёты. Мол, раз Тбилиси претендует на статус кандидата на вступление в ЕС, то ему нужно присоединиться к санкциям против РФ.

В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что власти Грузии не станут вводить санкции против России, так как принимают во внимание национальные интересы их населения и не хотят эскалации отношений.