Москва, 16 октября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки отразили десять атак украинских штурмовых групп в районе населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Марьинка в ДНР, сообщили 16 октября в Минобороны России.

По данным ведомства, потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении составили до 85 военных. Также на этом направлении российские военные ликвидировали два украинских танка, гаубицу Д-20, а также две САУ «Гвоздика».

В Минобороны России 15 октября заявили, что российские военные отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Потери ВСУ на этом направлении за стуки составили до 180 украинских военных.

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